Réunion du bureau de l'APF  : le bureau veut impulser une nouvelle dynamique

Le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Faustin Boukoubi, a ouvert ce jour, au palais Léon Mba, les travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone (APF) en lieu et place du président de l'Assemblée parlementaire francophone (APF) Amadou Soumahoro.

Occasion pour Faustin Boukoubi de dresser certaines perspectives de nature à ce que l'APF s'inscrive sur une nouvelle dynamique. "Plus que par le passé, l'heure est donc à la solidarité internationale. Notre communauté et notre organisation, représentées sur les cinq continents, doivent résolument contribuer au développement et à la prospérité de nos pays, s'ancrer dans le quotidien des populations, dans la recherche de leur bien-être durable", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Au-delà des grandes questions de l'heure, l'avenir de notre organisation nous interpelle aussi. l'APF doit évoluer, s'ouvrir un peu plus au monde, à la jeunesse et donner un caractère plus concret à ses actions de coopération, au service de nos Parlement nationaux et des parlementaires".

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon