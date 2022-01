Faux et usage de faux  : Le chef du protocole du ministre de l'Habitat en prison pour faux et usage de faux

Faux ordres de mission, falsification de relevé bancaire, faux test Covid, fausses cartes de vaccination… Tels sont les documents administratifs détenus par Hermann Mounanga, agent en service au ministère de l'Habitat du Gabon, qui a été neutralisé par les agents de la Direction générale des recherches (DGR). Le mis en cause et l'informaticien ayant établi ces documents, un certain Lionel Jumpsy Metou Eyi, ont été écroués à Gros-Bouquet, au terme de leur audition par le parquet de Libreville, le 26 janvier écoulé.

Lors de l'interpellation de Lionel Jumpsy Metou Eyi, à son domicile de l'Ancienne-Sobraga, du matériel informatique a été saisi et près de 85 cachets de différentes administrations publiques et privées découverts. On note par exemple, les cachets de la PJ, du tribunal, du parquet, de l'ANUTTC, de certaines directions financières, du ministère de l'Habitat, des grandes écoles, des entreprises et des municipalités.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon