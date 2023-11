Publication du projet de chronogramme de la Transition : l'USP salue '' un acte fort du CTRI''

LEADER de l'Union socialiste et progressiste (USP), Henri Mbira Nze, s'est félicité récemment de la publication du projet de chronogramme de la Transition. '' Un acte fort posé par le Comité pour la transition et la restauration (CTRI) qui vient mettre un terme à un certain nombre de supputations et d'interprétations qu'on entendait ici et là'', a -t-il indiqué. Non sans laisser entendre que ce calendrier devrait amener les différentes couches de la Nation à saisir véritablement les enjeux du moment. Lesquels, a-t-il précisé, s'articulent autour de la mise en place d'institutions démocratiques, fortes et crédibles afin de définitivement sortir de l'impasse dans laquelle il était plongé. '' Une situation à laquelle le CTRI a mis un terme courageusement, le 30 août dernier, en prenant le pouvoir''., a-t-il déclaré.

De fait, il a salué le pragmatisme des Forces de défense et de sécurité ( FDS) pour '' avoir sorti le pays de l'abîme''. D'autant plus que le CTRI s'est inscrit dans une dynamique inclusive visant à restaurer la dignité de la Nation gabonaise. Dans cette optique, il s'est réjoui de la tenue en avril prochain du Dialogue national inclusif. Des assises qui, a-t-il mentionné, '' devraient permettre aux Gabonais de vider leurs sacs en redéfinissant, en toute transparence et liberté, le mode de fonctionnement de notre beau pays afin que demain soit meilleur qu'aujourd'hui''.

C'est dire que, selon lui, sa formation politique entend pleinement jouer sa partition lors de ce grand-rendez vous en apportant '' ses modestes contributions à l'édification de ce nouveau Gabon voulu par l'ensemble de ses fils et filles''. Pour ce faire, a-t-il mentionné, depuis plusieurs semaines, les cadres et militants de l'USP ont initié des séances de travail afin de peaufiner leurs différentes contributions touchant à la vie politico-institutionnelle, économique, sociale, culturelle et sportive de notre pays, en tenant compte de ses réalités sociologiques. Tout en mettant particulièrement l'accent, selon lui, sur les dispositions de la Constitution.

J.A

Libreville/Gabon