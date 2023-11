Emplois : Sogara lance une campagne de recrutement

Dans le cadre du renouvellement de ses ressources humaines et de ses futurs projets, la Société gabonaise de raffinage (Sogara) a lancé une campagne de recrutement d’une cinquantaine d’emplois dans différents métiers techniques en lien avec son activité industrielle.

Selon les responsables de l’entreprise, cette campagne rejoint la volonté des autorités de la transition, qui prônent le plein emploi pour les jeunes diplômés gabonais. Elle ne concerne que les Gabonais exclusivement. « Cette campagne de recrutement s’inscrit dans le cadre du projet de développement et du renforcement de notre organisation en effectif qualitatif et quantitatif adapté et calibré au regard de nos besoins et de nos perspectives de croissance », a indiqué Ingrid Moungougou, la Cheffe de la Division des Ressources Humaines.

Les principaux profils recherchés sont des profils techniques, notamment des préparateurs travaux de maintenance, dessinateurs projeteurs, opérateurs turbine à gaz, techniciens métrologues pour ne citer que ceux-là, explique t-on. Les conditions principales pour être éligible à ces postes sont d’être titulaires à minima d’un baccalauréat technique/scientifique voir disposer d’un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou d’un Diplôme universitaire de technologie (DUT). Les candidats doivent envoyer uniquement un CV et une lettre de motivation.

« Comme nous le constatons, il s’agit majoritairement de postes de niveau agent de maitrise et agent technique. Certains postes exigeront néanmoins une séniorité particulière entre 5 et 10 ans d’expérience », a souligné Mme Moungougou. Avant de préciser : « Le processus de recrutement se veut transparent et objectif, répondant aux objectifs qualité ISO 9001 version 2015. Il est fondé sur nos procédures de recrutement solides et éprouvées.

Comme indiqué, nous diffuserons des appels à candidature spécifiques sur différents jobboard, procèderons à une présélection basée sur l’analyse des CV, puis une sélection issue de l’analyse des retours d’entretien effectués, des résultats des tests techniques et psychotechniques administrés. Il est important de préciser que la démarche entreprise impliquant un important volume de retour de candidatures de nos compatriotes nous conduit à solliciter l’accompagnement de cabinets spécialisés dans le recrutement afin de mitiger au maximum le risque d’affluence sur notre site aux caractéristiques de sécurité et de sureté sensibles et à hauts risques ».

Dans un horizon de 2 à 3 ans, en termes d’emploi, la Sogara s’attend progressivement à un doublement de ses effectifs techniques lié au projet Hydrocraqueur, soit environ 200 personnes. Les futurs profils seront essentiellement liés au nouveau type de matériel car les unités de production qui opèrent à ce jour à un maximum de 40 bars seront portées entre 160 et 200 bars avec ces nouvelles unités de production.

MSM

Libreville/Gabon