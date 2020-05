Personnel soignant : une indemnité en reconnaissance des services rendus

En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, les personnels soignants méritent l'hommage de la nation. Qui mieux que le numéro un gabonais pour porter et exprimer l'entière reconnaissance de l'ensemble de ses concitoyens à tous ces médecins, infirmiers, laborantins, femmes et garçons de salles, etc., qui, chaque jour, s'attellent à sauver, avec courage, bravoure et abnégation, des vies ? Et quelquefois, au prix le plus fort !

En décidant de la mise en place d'une "indemnité Covid-19", spécialement créée pour récompenser les mérites, les efforts des professionnels de la santé, Ali Bongo Ondimba traduit, de la plus belle manière, la gratitude du peuple gabonais à l'ensemble du personnel hospitalier. Lequel, depuis le 12 mars dernier, date d'apparition du premier cas du Covid-19 dans notre pays, prouve à suffisance que le Gabon dispose des compétences et d'une expertise médicales largement comparables à celles d'autres nations. Car, contrairement aux prédictions les plus alarmistes, nos personnels soignants sont visiblement à la hauteur de cette crise sanitaire.

C'est dire que l'instauration de cette indemnité "Covid-19" est d'autant plus significative que, bien souvent, chez nous, les personnels soignants ont rarement eu la reconnaissance des patients et autres usagers des structures sanitaires.

Quoi qu'il en soit, cette indemnité s'inscrit dans le droit fil de la volonté sans cesse exprimée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'œuvrer inlassablement à la mise en place d'une société méritocratique dans laquelle les efforts de tout un chacun seront récompensés à la hauteur du travail et du sacrifice consentis.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



