Lutte contre le Covid-19 : l'Udis félicite le personnel soignant

Dans une déclaration publiée il y a quelques jours, le président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale (L'Udis) s'est exprimé sur la pandémie qui frappe le monde entier. Hervé-Patrick Opiangah a tenu, pour sa part, à remercier tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre le coronavirus au Gabon.

De prime abord, l'orateur a adressé ses remerciements au personnel soignant. A ceux-là qui œuvrent dans les structures sanitaires du Gabon, ''je leur rends à tous un exceptionnel hommage pour l'abnégation et les sacrifices dont ils font preuve par le travail héroïque qu'ils abattent, jour et nuit, souvent dans des conditions encore difficiles''. A côté de ceux-là, les efforts des forces de sécurité et de défense ont été salués par le président de l'Udis qui a estimé que ces derniers ''veillent à l'application des mesures coercitives mais nécessaires, et assurent la protection des personnes et des biens. La contribution de ces forces de l'ordre est essentielle et irremplaçable dans cette lutte contre le Covid-19''.

La jeunesse, notamment les écoliers, les lycéens et les étudiants, tout comme la diaspora, n'étaient pas en reste. Hervé-Patrick Opiangah, tout en priant ses compatriotes et les résidents du Gabon de maintenir la rigueur dans l'application des mesures en vigueur, a dit rester convaincu ''qu'ensemble, nous sortirons vainqueurs de cette bataille pour la vie, avec la grâce de Dieu''.



M.A.M



