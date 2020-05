Rapatriement des gabonais bloqués à l'étranger : la première vague est arrivée à bon port

Il est 16h30, quand l'aéronef de cette compagnie, affrété par le gouvernement, atterrit sur le tarmac de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville en provenance de Douala. A son bord, 32 Gabonais, entrepreneurs, travailleurs, femmes au foyer, qui rejoignent Libreville après deux mois passés hors du Gabon pour cause de nouveau coronavirus.

Polo rouge, bavette au menton, parapluie à la main, un passager qui a requis l'anonymat, tête baissée, à du mal à réaliser qu'il est enfin de retour dans son pays. "Je suis content de rentrer au pays, ça n'a pas été dur, pas trop mais bon, on est parti pour le travail et on est rentré. On a passé un bon bout de temps en stand by", souligne ce dernier.