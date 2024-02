LD/Rentrée politique : le retour de Guy Nzouba Ndama

APRÈS le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), l'Union nationale (UN), le Congrès pour la démocratie et la justice (CDJ), Les Démocrates (LD), une autre formation politique de l'ancienne opposition, effectue sa rentrée politique aujourd’hui à son siège sis au Bas-de-Gué-Gué, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville.

Une manifestation qui devrait permettre au leader de cette écurie politique, Guy Nzouba Ndama, et à l'ensemble de ses troupes de se prononcer sur le processus amorcé dans notre pays depuis le 30 août dernier, sous l'impulsion du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Mais aussi de jeter, dans une certaine mesure, un regard rétrospectif sur les épreuves endurées par leur parti politique ces dix dernières années. Tout en consacrant le retour sur le devant de la scène politique de son président au terme de l'intérim assuré par Philippe Nzengue Mayila, ancien élu LD du département de la Louetsi-Bibaka au palais Léon-Mba.

Un intérim consécutif à l'arrestation aux encablures de la localité de Kabala, dans le département des Plateaux, dans la province du Haut-Ogooué, en septembre 2022, de Guy Nzouba Ndama avec des mallettes contenant, selon des sources officielles, plus d'un milliard de nos francs. Un épisode qui, on s'en souvient, avait été suivi d'un certain nombre de défections au sein des rangs de LD. Notamment celles de Séraphin Davain Akoure, Léon Paul Ngoulakia, Jonathan Ignoumba, etc. Des départs que cette formation politique semble, après coup, avoir bien digérés. Vu qu'ils n'ont pas, de l'avis de plus d'un observateur, engendré une saignée. C'est dire que Guy Nzouba Ndama devrait sonner la remobilisation des militants. Tant LD entend être partie prenante aux échéances à venir.

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon