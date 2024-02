Projet eGabon santé : le contrat d'acquisition remis à un consortium d'entreprises

DANS l'objectif de transformer le système sanitaire, de moderniser et d'harmoniser sa pratique par le numérique, le projet eGabon, entamé au début de la décennie 2010 et financé par la Banque mondiale (BM) dès octobre 2016, est entré hier dans une nouvelle phase. En effet, à travers une cérémonie présidée par le vice-Premier ministre, Alexandre Barro Chambrier, en présence du ministre de la Santé, Pr Adrien Mougougou, et du représentant de la BM au Gabon, Aïssatou Diallo, un contrat d'acquisition pour le déploiement du nouveau Système d'information de santé (SIS) a été remis à trois entreprises.

Ce consortium comprend les entreprises Tich consulting pour éditer le logiciel des applications de santé, Gladius qui se chargera de l'intégration du système de santé et des applications, et BS-Gabon, spécialisée dans la conception de systèmes d'information de santé, la gestion des infrastructures et la sécurisation du réseau. Le projet eGabon-SIS entend mettre en place un système d'information harmonisé et sécurisé pour donner, par exemple, la possibilité aux médecins de consulter leurs patients à distance à partir d'un identifiant.

Avec comme avantages : l'amélioration de la prise en charge, le suivi des prescriptions et le partage des données entre les différents acteurs de la santé, un meilleur pilotage des ressources humaines, matérielles et financières, une planification efficiente des besoins, etc. "Le gouvernement de la République souscrit avec une conviction certaine à ce projet dont l’ambition est de réformer notre système d’information de santé en adéquation avec les orientations du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans cette perspective, le patient se trouve désormais au cœur d’une meilleure coordination des soins et d’un meilleur partage des données médicales entre personnels du métier, a témoigné le vice-Premier ministre de la Transition.

"L’importance de l’interconnexion est de raccorder les 23 structures de santé, ou 23 sites pilotes. Il s’agit de 10 sites en fibre optique et 13 en faisceau hertzien", a souligné le ministre de la Santé, Pr Adrien Mougougou. Notons que le SIS comprendra plusieurs modules, tels que le dossier médical électronique, le système d’information hospitalier, le système d’information de la pharmacie, le système d’information de la santé publique, le système d’information de la formation, etc.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon