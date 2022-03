HAC : Ngoyo Moussavou veut "faire respecter une déontologie des journalistes et diffuseurs de nouvelles"

Nommé à la présidence de la Haute autorité de la communication (HAC), lors du Conseil des ministres du 10 mars dernier, Germain Ngoyo Moussavou a pris attache, ce jour, avec les différentes composantes (Ndlr : conseillers membres, directeurs et syndicalistes) de l'institution dont il a désormais la charge. Il n'a pas manqué de décliner sa feuille de route. Occasion pour lui de rendre public la politique qu'il entend impulser.

Pami les chantiers qu'il souhaite conduire, le président de la HAC ambitionne de "faire respecter une déontologie des journalistes et diffuseurs de nouvelles (Ndlr : allusion relative aux influenceurs) pour qu'ils vérifient leurs sources et ne contribuent pas à la diffusion de fausses nouvelles impunément". Autre chantier prioritaire pour ce journaliste de carrière, le respect "du pluralisme en équilibrant le prosélytisme des différentes religions pour ne pas laisser s'instaurer des positions dominantes capables d'imposer aux autres leurs dogmatismes et leurs propensions à la domination".

Précisons qu'il est journaliste de formation et de carrière et qu'il a fait ses armes à L'Union qu'il a dirigé pendant de longues années, avant de devenir, en 2003, membre du gouvernement (ministre délégué aux Travaux publics).

