Cour criminelle spécialisée : Ike Ngouoni à la barre ce jeudi

L'ancien porte-parole de la présidence de la République du Gabon et non moins conseiller en communication du chef de l'État Ali Bongo Ondimba devrait en répondre ce jeudi, devant la Cour criminelle spécialisée, des faits de blanchiment des capitaux, détournement et complicité de détournement des fonds publics qui pèsent sur lui. L'audience programmée devrait avoir lieu, à moins que ses conseils n'optent aussi pour la politique de la chaise vide comme ceux de Christian Patrichi Tanasa Mbadinga et ses coaccusés, lundi 21 mars dernier.

Il est accusé d'avoir pris part à une vaste opération présumée de soustraction frauduleuse de l'argent du contribuable pour des raisons personnelles, selon des sources proches du dossier. Il aurait agi, en toute connaissance de cause, à la demande de Brice Laccruche Alihanga, l'ex-directeur de cabinet du président de la République. Outre la complicité, Ike Ngouoni Aila Oyouomi est accusé par l'Agence judiciaire de l'État d'avoir commis ces infractions au préjudice de l'État gabonais, d'où son emprisonnement à Gros-Bouquet depuis décembre 2019. Ike Ngouoni Aila Oyouomi est un ancien cadre de BGFIBank. Tout comme Brice Laccruche Alihanga.

G.R.M

Libreville/Gabon