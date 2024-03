Gabon/Sao-Tomé et Principe : Élisa Afonso de Barros salue le dynamisme de la diplomatie gabonaise

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience, hier au palais du Bord de mer, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sao-Tomé et Principe au Gabon, Mme Élisa Afonso de Barros. Arrivée au terme de sa mission dans notre pays, cette dernière est allée faire ses adieux au chef de l'État.

Profitant de cette occasion, la diplomate santoméenne a transmis au numéro un gabonais les salutations de son homologue de Sao-Tomé et Principe, Carlos Vila Nova. Tout comme il a félicité le Gabon pour "le dynamisme de sa diplomatie sous le leadership du président Oligui Nguema".

Celui-là même dont les efforts déployés plusieurs mois sur le plan diplomatique a permis la réintégration du Gabon au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). Organisation sous-régionale qui avait suspendu Libreville au lendemain de la prise du pou- voir par les Forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le 30 août 2023.

Toute chose ayant permis au Gabon, a souligné Élisa Afonso de Barros, de reprendre sa place dans le concert des Nations.

Par ailleurs, le chef de l'État et son hôte ont évoqué les liens séculaires d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et Sao-Tomé et Principe. Dans cette logique, la diplomate santoméenne a réitéré au président de la République l'engagement de son gouvernement à accompagner le Gabon dans le processus de Transition en cours.

O'N

Libreville/Gabon