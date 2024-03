Formation technique et professionnelle : Réformer et restructurer le système éducatif

De nos jours, il est impossible de parler de formation professionnelle et d'enseignement technique et professionnel sans évoquer le système éducatif qui en est l'orientation et la base du résultat actuel. Du coup, on ne peut non plus faire état du système éducatif sans y accoler la notion de performance, devenue légitimement le maître-mot du moment.

En réalité, les réflexions pendant ces assises nationales sur la formation professionnelle et l'enseignement technique et professionnel devraient, entre autres, être axées sur la refonte profonde du système éducatif gabonais, en vue de le rendre plus performant que jamais, afin d'améliorer la qualité de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et professionnel. Ce, en adaptant les offres de formation aux besoins du marché de l'emploi au Gabon.

Cela aura l'avantage d'augmenter l'indice d'employabilité des jeunes diplômés de centres de formation professionnelle implantés à travers le pays.

Mais, au regard des enjeux liés à l'éducation et à la formation professionnelle "avec un peu de recul, nous pensons qu'il s'agit ici d'une question de politique publique de l'État", estime Jean-Lambert Ndomby, directeur général de la formation professionnelle.

Et d'ajouter qu'il est donc bon "pour nous de faire un tour, de faire l'état des lieux de ce que nous savons pour aboutir à une nécessité de restructuration du système conventionnel que nous avons, il y a bien longtemps."

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon