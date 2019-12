Diplomatie : Point sur la coopération entre le Gabon et la Russie

Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a échangé, hier, avec l'ambassadeur de Russie au Gabon, Dmitry Kourakov. Ce dernier s'est réjoui de l'excellence de la coopération bilatérale.

Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu, hier, au palais de la présidence de la République, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Gabon, Dmitry Kourakov. Les deux personnalités ont fait le point de la coopération bilatérale entre leurs deux pays, liés par des relations diplomatiques vieilles de quarante ans et un certain nombre d'accords. Notamment celui consacrant la suppression des visas pour les ressortissants des deux pays détenteurs des passeports diplomatiques et de service.

Le diplomate russe a réaffirmé la totale disponibilité de Moscou d'accompagner Libreville dans le processus de diversification de son économie. Tout en présentant à Ali Bongo Ondimba la solidarité et le soutien du peuple russe au peuple gabonais, à la suite de l'acte de piraterie perpétré dans les eaux territoriales gabonaises dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier. Il s'est en outre réjoui de l'excellence des relations entre son pays et le Gabon.

Ce qui, a-t-il avancé, n'est que le reflet de l'amitié, du respect mutuel et de la convergence de vues existant entre Ali Bongo Ondimba et son homologue russe Vladmir Poutine sur un certain nombre de questions d'intérêt commun. Notamment la lutte contre le braconnage et la protection de l'environnement.



J.K.M



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique