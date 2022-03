Déclarations de Jean Ping : le PDG condamne

Le parti au pouvoir, le PDG, a condamné hier la dernière sortie de l'opposant Jean Ping sur la chaîne du service public français, France 24. C'est par la voix de l'un de ses porte-parole, Germain Stéphane Iloko Boussengui, que la plus vieille chapelle politique du pays a tenu à s'exprimer. Deux jours après le gouvernement, il a vigoureusement condamné les propos tenus lundi dernier par l'opposant. " Le PDG, conscient de sa responsabilité historique devant le peuple gabonais et garant de l’héritage de paix et de concorde légué par les Pères fondateurs, ne peut tolérer que quiconque le mette à mal au nom de ses ambitions contrariées ", a-t-il déclaré.

Germain Iloko y voyant une tentative désespérée de se relancer de la part de l’ex-leader de l’opposition, qui serait, selon lui, en perte de vitesse. Estimant que sa formation politique n'était " pas responsable de l’isolement politique dans lequel le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 se trouve aujourd’hui ". Tout comme il a souligné que " le traumatisme provoqué par les départs successifs de ses principaux soutiens politiques ne saurait justifier la radicalisation de son discours ". Le porte-parole de l'ancien parti des masses a conclu en invitant les militants et militantes, ainsi que la communauté nationale à faire preuve de " discernement et de vigilance".

J.O.

Libreville/Gabon