Cour constitutionnelle : Rentrée solennelle

Conformément à la Constitution, c'est chaque troisième jeudi du mois de janvier que la juridiction dirigée par Marie Madeleine Mborantsuo lance ses activités en présence du chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba.

Ce jour, se tient au siège de la haute juridiction, l'audience solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle. Une cérémonie rehaussée par la présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et de plusieurs hautes personnalités gabonaises et celles accréditées dans le pays. Il est est à rappeler que les raisons de la non tenue de ladite cérémonie l'année dernière sont connues. Elle est justifiée par l'état de santé, à cette époque, du numéro un gabonais. Fort heureusement, la capacité du chef de la magistrature suprême à reprendre tout en main, lui aura permis de prendre part à la rentrée solennelle de cette année.

Une tradition respectée qui se déroule au lendemain de la présentation de voeux au chef de l'Etat. Lequel indiquait à cet effet aux forces vives de la nation, ce qu'il entend de l'action publique, et les nouvelles orientations de celle-ci. Tout comme il n'a pas manqué de mettre en garde tous les responsables publics qui s'inscriront à l'encontre du nouveau mode de gouvernance qu'il souhaite impulser.

Ainsi, les propos de la présidente de la Cour constitutionnelle pourraient être axés sur les nouvelles directives du chef de l'exécutif, en prenant en compte toutes les recommandations énoncées par Ali Bongo Ondimba. Aussi sera-t-il certainement l'occasion pour Marie Madeleine Mbarantsouo et ses collègues de passer en revue, sinon de revisiter, le rôle et les missions de la haute juridiction.



