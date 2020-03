CND : Consolider la démocratie en gestation

Les discussions avaient trait, entre autres, au financement des partis politiques légalement reconnus, à l'évaluation de l'application des Accords politiques d'Angondjè, la controverse actuelle du statut du CND (institution ou autorité administrative?), l'appréciation du CND par rapport à la psychose ambiante créée par les réseaux sociaux à la suite des informations avérées ou non...

Pour le président du CND, "tous ces points ont été abordés et débattus sans complaisance". Et d'ajouter sur le même registre que "les débats animés, parfois âpres, que vous avez eus en plénière, ainsi que les échanges fructueux dont vous vous êtes enrichis à l'occasion des différentes contributions, tout comme les conclusions louables auxquelles vous êtes parvenus, vous ont permis de mieux renforcer le fonctionnement de notre institution et d'esquisser des pistes de solution consensuelle tendant à améliorer notre système démocratique, par nature perfectible".