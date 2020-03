Climat des affaires : Les inquiétudes du Cian

L’Afrique centrale serait-elle la pire destination pour les affaires en Afrique ? Dans une tribune publiée le 20 février dernier, le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique (Cian), Étienne Giros, peint un tableau sombre de l’Afrique centrale, marqué par une dégradation du climat des affaires. Il appelle les dirigeants de cette région d’Afrique à agir.

Connaisseur du milieu économique africain, Étienne Giros ne va pas par quatre chemins. L’Afrique centrale, qui héberge la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), doit revoir sa copie si la région souhaite vraiment attirer des investisseurs. "Le climat des affaires n’est plus au beau fixe en Afrique centrale. La région connaît des turbulences économiques et des incertitudes monétaires qui obèrent l’horizon des opérateurs économiques", fait constater Étienne Giros, dans une tribune diffusée le 21 février 2020.

Ses inquiétudes concernent aussi bien les entreprises que l’emploi dans cette région d’Afrique, y compris les réformes, notamment monétaires qui, selon lui, piétinent. Celles-ci sont, en outre, renforcées par des faiblesses telles que l’insécurité, l’instabilité, le harcèlement fiscal, les arriérés de paiement dus aux entreprises et les ruptures de contrats de concessions négociées avec le privé, en République Centrafricaine, au Congo, au Cameroun et au Gabon.

Pour le président délégué du Cian, "l’addition de tous ces facteurs explique les mauvaises performances des pays de la Cémac au classement Doing Business de la Banque mondiale, qui sert bien souvent de boussole pour les investisseurs internationaux".



