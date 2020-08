CESE : les préoccupations des populations de l'Estuaire recensées

C'est l'objet de la mission qu'effectue, depuis quelques jours, à travers cette province, Fabrice Moret, en sa qualité de conseiller représentant les collectivités locales de cette partie du pays au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Depuis quelques jours, Fabrice Moret, le conseiller représentant les collectivités locales de l'Estuaire au sein du Conseil économique, social et environnemental (CESE) conduit une délégation de cette institution dans les différents départements de ladite province. Ce dernier et les membres de sa délégation ont été mandatés par cet organisme pour recueillir les besoins et autres attentes des populations de cette partie du Gabon. Une "mission constitutionnelle" qu'ils ont décidé de mener avec sérieux.

Pour cela, Fabrice Moret et les siens sont allés, dans un premier temps, présenter au gouverneur de la province de l'Estuaire, Marie Françoise Dikoumba, l'objectif et le chronogramme de leur périple. Après ces civilités d'usage, les départements du Komo-Mondah (Ntoum), du Komo-Kango (Kango) et de la Noya (Cocobeach) ont constitué les premières étapes de cette tournée.

Au menu des rencontres : échanges avec les différents préfets des départements, les responsables administratifs, les auxiliaires de commandement, les opérateurs économiques et les populations. Toute chose qui aura permis au conseiller membre et à sa délégation de se faire une idée des besoins et autres attentes de chaque contrée. Dans l'ensemble, les préoccupations recensées sont quasiment les mêmes. A savoir la route, l'eau, l'électricité, l'insécurité, le chômage, etc.



