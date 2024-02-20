Capital de la SGEPP : l’Etat récupère 30% des parts de Vivo Energy

DÉTENANT des parts dans le capital de la Société gabonaise d’entreposage des produits pétroliers (SGEPP), la société néerlandaise, Vivo Energy, spécialisée dans production, la distribution et la commercialisation de produits pétroliers, a signé vendredi dernier avec le gouvernement gabonais, un protocole d’accord et de confidentialité.
Il s’agit d’un processus qui vise pour l’Etat gabonais la récupération de certaines parts de la société pétrolière dans le capital de la SGEPP. À travers cet acte, le gouvernement de la transition, représenté par le ministre du Pétrole, Marcel Abéké confirme son ambition de se reapproprier son secteur pétrolier, représentant le poumon de son économie.
Au cours de cette cérémonie, le membre du gouvernement a rappelé les fermes instructions du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, celles de mettre tout en œuvre pour redonner au Gabon son lustre d’antan dans le secteur pétrolier. « L’Etat Gabonais à travers la signature de ce document va s’engager davantage dans la SGEPP et Vivo Energy un peu moins. L’idée pour nous est de se concentrer sur les populations pour tout ce qui est station-service et commercialisation des produits pétroliers », a expliqué le directeur commercial de Vivo Energy, Jeoffroy Abouiboro Kara.
Hans NDONG MEBALE
Libreville/Gabon
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