Activités présidentielles : agenda bien chargé

Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a donc reçu le serment des trente-trois membres du nouveau gouvernement hier. Ce rendez-vous vient confirmer le caractère plutôt chargé de l'agenda présidentiel ces derniers temps.

En effet, le programme d'activité du numéro un gabonais connaît un rythme soutenu depuis plus d'une semaine. On notera, entre autres, la séance de travail avec tous les chefs de corps. Un tour de table qui a eu lieu le le 13 juillet courant, au palais de la présidence de la République. Rencontre qui intervenait au moment où l'insécurité connaît une recrudescence inquiétante dans les principales villes du pays en général, et dans la capitale en particulier.

Quelques jours plus tard, Ali Bongo Ondimba recevait le secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG), Éric Dodo Bounguendza. Occasion pour ce dernier de faire le point des activités du parti à son "Distingué camarade président". Mais également recevoir des instructions et autres orientations quant à l'implication du PDG dans la riposte contre le Covid-19.

Puis vint la réorganisation de l'autre pan de l'Exécutif. Avec tout d'abord le changement de Premier ministre, il y a une semaine, matérialisé par la nomination à la Primature de Rose Christiane Ossouka Raponda, première femme dans l'histoire du Gabon à occuper cette haute fonction. Et le lendemain, il fallait recevoir la promue pour entériner le nouveau gouvernement, et fixer les objectifs attendus de ladite équipe.

À cela il faut ajouter les audiences accordées, mardi, à l'archevêque de Libreville, Mgr Patrick Iba-Iba, qu'accompagnait l'abbé Frédéric Ntoutoume ; et à la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsuo. Hier, en plus de la cérémonie de prestation de serment des membres du nouveau gouvernement, le chef de l'État a également présidé le tout premier Conseil des ministres de l'équipe dirigée par Mme Ossouka Raponda.



ONDOUBA'NTSIBAH



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique