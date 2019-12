Visite : Shao Hong impressionné par la Zerp de Nkok

En visite dans notre pays depuis le 19 décembre 2019, le vice-président du Comité de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Shao Hong, s'est rendu, samedi dernier, à la Zone économique à régime privilégié (Zerp) de Nkok, où il a été reçu par l'administrateur général, Igor Nyambie Simard.

Après une large présentation du site, la délégation chinoise s'est rendue à la salle d'exposition afin d'apprécier les différents meubles fabriqués à base du bois local. Une satisfaction pour les visiteurs, qui ont apprécié le génie des Gabonais dans le design. Pour l'administrateur général de Nkok, c'est un honneur d’accueillir ici M. Shao Hong qui, en plus, est accompagné d'un responsable d'une des nombreuses zones économiques de Chine. "La Chine est un modèle en ce qui concerne les zones économiques. Elle comporte plusieurs zones et une expérience avérée dans ce domaine. C'est donc bénéfique pour nous de leur monter ce que nous avons chez nous, afin que nous puissions, pourquoi pas, tisser des partenariats dans ce domaine. Et il est sans ignorer que nous avons des sociétés chinoises qui sont implantées ici dans la Zes", a indiqué M. Nyambie Simard.

Le vice-président du comité de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Shao Hong, a marqué son passage à la Zes en plantant un arbre, comme il est de tradition.



