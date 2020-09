Tourisme : les promoteurs réclament la réouverture des établissements fermés

Cette rencontre avait pour objectif d’examiner toutes les préoccupations des opérateurs économiques et de voir, avec les différentes entités, les actions à mener pour une relance urgente, efficace et sécurisée, afin de sauver ce secteur fortement impacté par la crise due au Covid-19.

En effet, selon les statistiques du Club tourisme de Libreville, ce sont plus de 20 000 emplois perdus au niveau du Grand Libreville et 180 établissements fermés depuis plus de 6 mois avec toutes les conséquences sociales et économiques que cela comporte.

"Le secteur a besoin de rouvrir, sinon on va mourir tout simplement. Depuis le mois de mars, on est fermé et on ne comprend pas pourquoi on diabolise le secteur du tourisme. On demande la réouverture mais surtout le report du couvre-feu, à 24 heures", a confié Jocelyne Halajko, présidente du Club tourisme de Libreville (CLT).