Tenanciers de bars : Une somme qui ne les arrange pas

LE Collectif des tenanciers de bars a exprimé sa déception en début de semaine devant le guichet spécial mis en place par le gouvernement pour les soutenir. L'État avait en effet décidé d'octroyer à ces opérateurs économiques un soutien financier suite à la mesure de fermeture de leurs établissements.

Le montant des chèques perçus depuis lundi varie entre 200 000 et 300 000 francs. Des sommes dérisoires à leurs yeux. "Lorsque nous nous étions fait enregistrer à la Direction des PME, on nous avait demandé nos bilans financiers des mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020. Certains snack-bars ont présenté plus de 2 millions de francs par mois, preuves à l'appui. Les night-clubs sont à environ 4 millions de francs de bénéfice mensuel. Nous sommes simplement surpris et déçus", soupire le coordinateur du Collectif des tenanciers, Joël-Claincy Mapangou-Mapangou.