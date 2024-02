Sobraga : "Les prix de nos boissons n’ont pas changé depuis 15 ans…"

Dans cet entretien exclusif, le directeur commercial et marketing de la Sobraga, Cédric Rékoula, explique les raisons de la revalorisation des prix de certains produits de l’entreprise.

Sobraga vient d’annoncer une revalorisation des prix de ses boissons. Quelles sont les raisons de cette décision qui impactera encore davantage le pouvoir d’achat des Gabonais ?

Ce fut une décision très difficile à prendre, que nous avons d’ailleurs reportée de plusieurs années en intensifiant nos efforts, en faisant des sacrifices et en optimisant nos opérations. Il faut comprendre que cette revalorisation des tarifs est en fait notre dernier recours. Si nous y consentons aujourd’hui, c’est que nous avons épuisé toutes les alternatives qui nous permettraient de sécuriser notre industrie et les emplois qu’elle crée sur l’ensemble du territoire national. Mais pour répondre plus précisément à votre question, il faut d’abord rappeler que les prix de nos boissons n’ont pas changé depuis 15 ans, la dernière revalorisation des prix date de 2009.

Les efforts continus pour moderniser les outils de production et les mettre en service en appliquant les meilleurs standards de management, nous avons réussi à maintenir ces niveaux de prix sur le long terme, alors que l’inflation touche tous les domaines d’activité ainsi que tous les produits et services. Mais ces dernières années ont été marquées par une très forte hausse de l’inflation, avec les deux événements majeurs et consécutifs, la pandémie de Covid19, suivie de la guerre en Ukraine qui continue de perturber l’économie internationale. Cette situation a entraîné une hausse sans précédent des prix des matières premières agricoles ainsi que des prix des transports et de l’énergie. De juillet 2021 à juillet 2022, l’inflation mondiale est passée de 1,5 % à 6,8 %.

La reprise de l’activité post-Covid en Asie et en Europe a également été brutale, provoquant une perturbation importante des prix mondiaux du transport maritime, les coûts des conteneurs ayant été multipliés par cinq au plus fort de la crise. Le secteur de l’énergie est également victime de tensions géopolitiques entraînant une hausse des coûts directs de production. L'activité budgétaire a donc mis en évidence l'impact majeur de ces changements macroéconomiques sur les bénéfices propres de l'entreprise. Sans réponse, notamment sur les prix de vente, c’est tout notre modèle qui risque de s’effondrer. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un objectif de revalorisation pour nos produits.

Cette revalorisation " contrôlée " ne crée-t-elle pas des opportunités de spéculation pour des revendeurs peu scrupuleux ?

Comme vous le savez, nous travaillons en toute transparence et en étroite collaboration avec les services de consommation et de la concurrence qui garantissent le respect des prix de vente homologué. Cette revalorisation a été faite sur certains de nos produits ; toutefois le prix de la Régab et des boissons gazeuses en verre demeure inchangé. Les tarifs homologués 2 024 sont disponibles dans tous les points de vente revendeurs et sur notre site internet www.sobraga.net. Par ailleurs, nos équipes sont également déployées sur le terrain pour faire de la sensibilisation. Nous invitons également les consommateurs à être vigilants. Il faut refuser de payer plus cher que le prix de vente homologué pour lutter contre ces pratiques. Notre première défense contre la spéculation sur les prix de nos produits est la vigilance des consommateurs et le pouvoir qui réside dans leurs décisions. Comme nous le disons souvent dans nos campagnes de prévention : " Payer plus cher, c’est payer trop cher ! ".

Quel impact cette morosité macroéconomique pourrait-elle avoir sur Sobraga, notamment en termes de travail et de carrière ?

Vous avez tous remarqué lors de la crise du Covid19, que tout a été fait à Sobraga pour éviter de perdre des salariés. Aujourd’hui, nous avons le même objectif, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Protéger notre politique de gestion des ressources humaines nous tient à cœur. Sobraga bénéficie d’un environnement social apaisé et ouvert, fruit de nombreuses années de travail avec nos partenaires sociaux, et cet environnement nous permet d’assurer le fonctionnement de notre activité. Nous sommes également conscients de notre rôle dans le développement socio-économique des provinces où nous sommes implantés, où nous avons créé près de 1 500 emplois directs et des dizaines de milliers d’emplois indirects. Par conséquent, Sobraga ne licenciera pas et ne perturbera pas le développement des employés qui sont au cœur de tous les succès que nous avons obtenus au fil des années. Nous croyons fermement que notre modèle de développement est sain et durable. Nous disposons d’un système de gestion interne de premier plan selon les meilleurs standards internationaux.

De leur côté, nos employés ont grandement contribué à réussir à relever tous les défis antérieurs de notre industrie, tant en termes de contrôle qualité que de performance globale de l'entreprise. Ce modèle ne fait donc aucun doute, car les hommes et les femmes de Sobraga sont le fondement de notre réussite.

Faut-il s’attendre à un ralentissement de l’innovation, par exemple en matière de nouveaux produits ?

Au contraire ! Le succès de Sobraga repose en grande partie sur notre capacité à innover, nous permettant de nous adapter en permanence aux évolutions du marché et aux attentes des consommateurs. Saviez-vous que 50 % des marques que nous produisons aujourd’hui n’existaient pas il y a 10 ans ? Notre stratégie aujourd’hui est donc clairement de continuer à remettre en question nos capacités d’innovation et vous le constaterez tout au long de 2024 avec encore de belles surprises que nous vous réservons. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, il s'agit pour nous de maintenir un modèle de développement qui donne des résultats en créant un niveau de qualité et de satisfaction pour le consommateur final qui n'est pas encore disponible chez les concurrents. Malgré toutes les difficultés et limites auxquelles nous avons été confrontés au cours des 15 dernières années pour maintenir les prix et préserver le pouvoir d'achat des Gabonais, nous avons obtenu toutes les certifications internationales et sommes même les premiers à être pleinement certifiés en 2015. C'est ce modèle qui nous permet de préserver et pérenniser l'excellence.

Concrètement, votre politique d’investissement sera-t-elle affectée par la crise ? Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur votre système qualité ? En réalité tout est lié.

Notre modèle de développement nécessite des investissements industriels importants, nous permettant d’améliorer nos performances et ainsi de maintenir les coûts de production, et in fine les prix de nos produits. Notre politique d’investissement doit donc être absolument conservatrice afin que nous puissions continuer à viser les meilleurs niveaux de qualité et de performance. Nous devons rappeler que c'est la qualité de nos outils de production qui nous permet aujourd'hui de maintenir les certifications internationales de qualité, de sécurité et d'hygiène de nos installations de production, de maîtrise de l'impact environnemental et de sécurité des denrées alimentaires. Ces assurances qualité nous sont essentielles et permettent également au Gabon de se démarquer dans la région, notamment où nous avons été une nouvelle fois récompensés pour notre politique qualité en 2022. Enfin, il convient de rappeler que la politique d'investissement de Sobraga comprend aujourd'hui également des investissements liés à l'engagement RSE de notre entreprise. La responsabilité est au cœur de nos valeurs fondatrices et nous avons développé des projets d'envergure, notamment sur le plan environnemental avec la mise en place d'une économie circulaire de collecte et de recyclage des bouteilles plastiques. Nous devons continuer à bien soutenir le bien-être de nos communautés et la préservation de nos écosystèmes. Nous travaillons également en partenariat avec de nombreuses associations et structures de santé à travers le pays, avec lesquelles nous entendons poursuivre cette collaboration pour aider nos concitoyens dans les domaines essentiels de la santé et de l'éducation.

Au moment où les autorités tentent de trouver des réponses à la vie chère, pensez-vous que cette hausse soit opportune ?

Comme nous l’avons expliqué plus haut, il convient de préciser que cette revalorisation ne concerne pas tous les produits de la Sobraga. La revalorisation du prix de ces produits est une réponse à des contraintes qui ne peuvent plus être évitées ou repoussées davantage. Cela fait en réalité quinze années que nous repoussons l’échéance en réduisant nos marges et en optimisant nos coûts pour éviter de répercuter l’inflation généralisée sur ces produits et préserver le pouvoir d’achat des Gabonais.

Certains disent que la Sobraga ne pense qu'à son intérêt en voulant maintenir ses acquis à travers cette hausse. Que leur répondez-vous ?

C’est mal connaître la Sobraga. Il est important de comprendre que Sobraga, c’est avant tout près de 1 500 travailleurs gabonais qui, depuis plus d’un demi-siècle, œuvrent pour amener l’entreprise au niveau des références régionales en matière de qualité, d’innovation et d’engagement citoyen. À cela s’ajoutent des dizaines de milliers d’emplois indirects grâce à un réseau de grossistes et de revendeurs répartis à travers le pays. Enfin, ce sont toutes les communautés où nous sommes implantés et où nous travaillons ensemble pour améliorer les conditions de vie et accroître l'accès aux besoins essentiels dans le cadre de notre politique RSE. Lorsque nous prenons de telles décisions, nous considérons les conséquences et l'impact sur tous les hommes et femmes Gabonais qui sont liés de quelque manière que ce soit à nos activités. Encore une fois, depuis 15 ans nous nous efforçons de repousser au maximum cette échéance. Lorsque nous prenons cette décision aujourd’hui, c’est avant tout pour préserver, comme une grande fierté pour tous les citoyens gabonais, un modèle de développement industriel et de participation sociale qui a résisté à l’épreuve du temps depuis plus de 50 ans.

Propos recueillis par Georges-Maixent NTOUTOUME NDONG

Libreville/Gabon