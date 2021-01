SEEG  : 148,13 milliards de chiffre d'affaires au 3e trimestre 2020

SELON la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale (DGEPF), le chiffre d’affaires cumulé (eau et électricité) réalisé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) les 9 premiers mois de l’année 2020 est de 148,13 milliards de francs

SELON la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale (DGEPF), le chiffre d’affaires cumulé (eau et électricité) réalisé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) les 9 premiers mois de l’année 2020 est de 148,13 milliards de francs. Les activités et les performances financières de l'entreprise ont manifestement enregistré un léger repli, vu que ce résultat était de 152 milliards de francs à la même période en 2019.

Relativement à la branche de l’énergie électrique, celle-ci s’est caractérisée par une évolution mitigée de son activité à fin septembre 2020. La production nette d’électricité s’étant légèrement améliorée (+0,6 %) à 1 880,8 Gwh, grâce au renforcement des achats auprès de la Société de Patrimoine (+5,78 %). Les ventes facturées ont, en revanche, baissé de 2,7 % à 1 251,1 Gwh sur la période d’analyse, en lien avec la perturbation des activités suite à la pandémie de Covid-19. Aussi, le chiffre d’affaires hors cession a-t-il affiché un repli de 2,5 %, pour un montant de 130 milliards de francs.

Concernant le volet eau, le volume de production cumulée a légèrement reculé de 0,6 % à 88,5 millions de m3, au 30 septembre 2020, en raison d’une saison sèche plus marquée. Sur le plan commercial, les ventes hors cession ont baissé de 1,5 % à 46,8 millions de m3.

Au demeurant, le chiffre d’affaires a connu une baisse de 1,9 % à 18,13 milliards de FCFA, en lien avec le repli des volumes vendus et de celui du prix moyen du m3 d’eau (-0,4 %).



Styve Claudel ONDO MINKO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie