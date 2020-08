Recrutement à Assala Gabon : attention à l’arnaque !

Des candidats au travail sont invités par des individus, visiblement des arnaqueurs se faisant passer pour du personnel Assala, à faire des transferts d'argent, afin d’obtenir un entretien d’embauche, de se voir garantir un emploi ou des promesses de voir leur dossier de candidature traité en priorité. Selon l’entreprise, si ces offres peuvent sembler authentiques, elles n’ont aucun lien avec la société Assala Gabon qui n’utilise pas ces méthodes dans le cadre de son processus de recrutement.

Par ailleurs, l’entreprise a tenu à préciser que le recrutement chez elle se fait par plusieurs positions vacantes publiées dans les médias locaux. Notamment sur son site Web (www.assalaenergy.com) ; via son profil LinkedIn (www.linkedin.com/company/assala-energy/) et via l’Office national de l’Emploi au Gabon (ONE) (www.onegabon.com)