Transparence électorale : quid de la suite des propositions de l'opposition ?

Une frange importante de l'opposition composée des leaders du Rassemblement pour le Gabon (RPG), du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), de l'Union nationale (UN) et du parti "Les Démocrates" vient de rendre sa copie. En effet, la commission ad hoc, récemment portée sur les fonts baptismaux, chargée de réfléchir sur l'amélioration du processus électoral a proposé une série de propositions allant dans ce sens. Paulette Missambo, tête de file de l'UN, par ailleurs porte-parole circonstanciel dudit "regroupement" a d'ailleurs affirmé : "(...) L'opposition s'attachera à en défendre le bien-fondé. Celles-ci (Ndlr : propositions de ladite commission), comme d'autres, seront détaillées dans un mémorandum qui sera remis dans les meilleurs délais au ministre de l'Intérieur et au président de la Cour constitutionnelle". Non sans préciser : "Le rapport rendu par cette commission, loin de toute considération politicienne ou partisane fait des propositions concrètes et pertinentes qui mériteraient d'être prises en compte".

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'à quinze mois des prochaines élections générales, certains acteurs de l'opposition ont pris au mot le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsuo. Cette dernière, à l'occasion de la célébration du 30ème anniversaire, avait invité les acteurs politiques à réfléchir à l'amélioration du processus électoral. Et ce, bien avant le déroulement des élections générales. C'est désormais chose faite du côté de la native de Mulundu et certains de ses pairs.

Reste à savoir quelle suite sera donnée auxdites propositions, une fois qu'elles seront sur le bureau de l'Exécutif, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur ? Le pouvoir et l'opposition accorderont-ils leurs violons au nom de l'intérêt général, mais surtout de la vitalité de la démocratie gabonaise ? Dans tous les cas, cette période préélectorale édifiera sur la suite.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon