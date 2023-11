Peut-on boire l’eau de la SEEG sans crainte ?

La convention de concession qui lie l’Etat gabonais à la SEEG engage la SEEG à produire et distribuer une eau de qualité à la population. A ce titre, l’entreprise se doit être « un acteur majeur de la santé publique et participe ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des consommateurs ». Mais la qualité de sa production est-elle réellement contrôlée par les pouvoirs publics ?

En dépit des nombreuses critiques, l’entreprise se défend d’être régulièrement soumis à des vérifications quotidiennes de la part des pouvoirs publics.

« A chaque étape du processus de traitement, à savoir le captage, le traitement, le transport et la distribution, l’eau produite par la SEEG est soumise à un système quotidien de vérifications et de contrôles rigoureux réalisés au sein des 55 laboratoires que compte l’entreprise. Les fréquences de ces analyses ainsi que des actions correctives immédiates en cas de dérive garantissent une qualité constante de l’eau distribuée », indique l’entreprise. Ainsi, les activités de surveillance de la qualité de l’eau menées sur l’ensemble du territoire national sont coordonnées, souligne-t-elle, et suivies par le Laboratoire Centrale Eau de la SEEG qui travaille conformément aux exigences de la norme ISO 17 025. On compte près de 400 analyses effectuées, indique t-on, par mois dans le Grand Libreville pour plus de 350 000 réalisées par an sur l’ensemble du territoire.

« La SEEG met un point d’honneur dans le suivi de la potabilité de l’eau distribuée aux populations. Son Laboratoire Centrale Eau est régulièrement audité par des organismes agrées qui, travaillent en toute impartialité. Cette officine est un outil incontournable pour une consommation sans risque de l’eau potable fournie par Société d’Energie et d’Eau du Gabon », Cependant, malgré les dispositions prises par la SEEG pour garantir « une eau de qualité aux clients et usagers » certains constats liés à la coloration de l’eau sont, bel et bien, relevés dans certains ménages du Grand Libreville. Alors qu’est-ce qui explique ce phénomène qui amène, à juste titre, plusieurs consommateurs a douté de la qualité et de la potabilité de l’eau produite par la SEEG ?

« Les perturbations d’ordre organoleptique observées dans ces ménages sont par moments causées par les manœuvres sur le réseau de distribution, les pluies abondantes qui perturbent le lit de la rivière Nzémé, les glissements de terrain, l’érosion des berges, la casse des conduites par les entreprises BTP et de ramassage d’ordures ménagères ainsi que les travaux de réparations sur le réseau de distribution d’eau potable », explique un technicien de l’entreprise.

Avant de souligner : « Ces situations sont très vite décelées et pris en charge par les équipes techniques de la SEEG pour un retour à la situation normale. L’Etat gabonais, à travers ses organismes spécialisés, mène également des missions inopinées de surveillance de la qualité de l’eau distribuée aux populations par la SEEG ».

JM

Libreville/Gabon