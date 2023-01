Petites pièces de monnaie : pourquoi leur disparition est un risque pour l'économie ?

PARMI les pièces de monnaie de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) en circulation, il y a celles de 1, 2, 5, 10 et 25 francs. Si ces petites pièces de 1 à 25 francs étaient plus utilisées par le public à l'époque où bonbon, tas de piment, beignets de farine étaient encore vendus à ces prix-là, aujourd'hui, ces pièces de monnaie ne se rencontrent quasiment plus.

Pour un technocrate de la BEAC, "ces pièces restent toujours en vigueur. Seulement, ils ne sont plus utilisés du grand public parce qu'il est difficile de trouver des biens et services qui se monnayent à ces prix-là." De plus, une pratique commerciale pourrait accélérer le non-usage des grandes pièces de 25, 50 et 100 francs CFA. En effet, dans les commerces, surtout ceux dirigés par des ressortissants libanais, ces jetons ne sont plus remboursées quand vous devez recevoir une différence, explique une cliente. "Généralement, au lieu de vous rendre 100 francs, le caissier vous propose des produits installés au comptoir comme des cubes Maggi, des boîtes d'allumettes, ou des bonbons ", renchérit-elle.

Et pourtant, l'histoire des pièces de monnaie enseigne que leur rôle est utile dans l'économie de proximité. En effet, si la Chine a été le précurseur du concept de la monnaie vers l’an 1 000 avant J.-C., sous forme d’objets usuels et utilitaires, c’est en Lydie (Asie Mineure) qu’apparaîtront les premières pièces, entre 620 et 600 avant J.-C. Elles avaient un rôle bien précis. D'abord, les petites coupures de billets circulent plus vite, de main en main. Voilà pourquoi les billets de 500 francs s'abîment plus vite que ceux de 10 000 francs. Des billets de 100 francs s'abîmeront encore plus vite.

Ensuite, l'absence des petites pièces de monnaie entretient l'inflation, car les commerçants sont obligés de pratiquer des prix ronds comme 1 000 francs au lieu de 925 par exemple. Enfin, les marketeurs auront du mal à pratiquer la stratégie des prix psychologiques qui sont des prix d'appel du type 998 francs, pour ne pas afficher 1 000 francs.

Jean MADOUMA

Libreville/Gabon