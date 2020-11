Rentrée scolaire  : l'administration donne le ton

Dans la foulée, la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, qu'accompagnaient quelques membres de son équipe concernés par le dossier ont sillonné certains établissements de Libreville pour s'assurer de la mise en œuvre du dispositif sécuritaire anti-Covid.

Et dans le même temps, et ce dans le souci de veiller au respect des mesures de distanciation sociale définies par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, ainsi que les membres de son gouvernement concernés par le dossier rentrée, Patrick Mouguiama-Daouda (Éducation nationale), Guy-Patrick Obiang Ndong (Santé), Lambert-Noël Matha (Intérieur) et Michaël Moussa Adamo (Défense) ont effectué une visite de terrain pour constater l'effectivité de ce démarrage de la rentrée scolaire 2020-2021 en deux flux.