Lutte contre le chômage : un projet de 3,28 milliards de francs

Des solutions efficaces pour répondre à la problématique de l'insertion des jeunes Gabonais dans le monde du travail vont être mises en œuvre dans le cadre du projet "Cap sur l'autonomisation des jeunes", porté par le Gabon et l'Union européenne (UE). Son comité de pilotage s'est réuni vendredi dernier à l'immeuble Arambo de Libreville. Objectif : faire d'abord un premier état des lieux sur les actions menées et celles à venir.

La rencontre était présidée par la ministre de l'Économie et de la Relance, Nicole Janine Lydie Roboty-Mbou, assistée de son collègue du ministère du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya et de la représentante de l’Union européenne (UE) au Gabon, Rosario Bento Pais. "Autonomiser les jeunes, c'est également préserver la stabilité sociale de notre pays en offrant une perspective à ceux-là mêmes qui ont des rêves", a indiqué le ministre de l'Économie et de la Relance, soulignant ainsi l'importance de ce projet dont Junior Achievement Gabon (JA Gabon) assurera la mise en œuvre.

Cette organisation devra en effet créer des incubateurs sectoriels sur une période de 3 ans. Elle devra aussi dispenser des formations à l'éducation financière, l'employabilité, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle, auprès des jeunes défavorisés et déscolarisés, des étudiants et demandeurs d'emploi de toutes les villes du pays.

Ledit projet fait suite à la signature, le 27 novembre 2019, d'une convention entre le Gabon et l'UE. Cet accord portait sur un financement d'un montant de 3, 28 milliards de francs au bénéfice dudit projet.

Le chômage affecte environ 20 % de la population active. 35 % des jeunes de 15 à 24 ans sont concernés.



GM. NTOUTOUME-NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie