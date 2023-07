Lutte contre la vie chère : l'administration du Commerce outille ses agents sur le suivi des stocks et distribution

La directrice générale du Commerce, Zéphirine Etotowa a ouvert hier au sein de son administration, le séminaire de formation et de renforcement de capacités des agents sur les dispositions législatives et réglementaires en matière de suivi des stocks des produits et de distribution.

Celui-ci s'achève ce 5 juillet et est animé par Alfred Désiré Eye Beyeme. Selon cet expert, le problème de la vie chère et la gestion des stocks au Gabon date depuis plusieurs années et l'une des missions de la DGC est de veiller à l'approvisionnement du marché et la loi 1/77 qui réglemente la gestion des stocks en République gabonaise dispose dans son article 1 que tout produit donnant lieu à une vente régulière en République gabonaise est soumise aux dispositions desdits textes, explique l'expert.

Selon ce dernier, la disponibilité des stocks est un maillon important pour l’atteinte des objectifs de la lutte contre la vie chère. Et les agents du Commerce ont en charge la mission de veiller à l’approvisionnement régulier du marché. Ainsi , au cours de cette formation, trois modules seront examinés : le module sur les travaux préparatoires à une mission d'inspection et de contrôle des stocks, qui devrait aboutir à l’identification des produits spécifiques concernés par cette opération, mais également les acteurs du secteur d'activité ciblé et en même temps les corridors de transports et les circuits de distribution ; l'opérationnalisation d'une mission d'inspection et de contrôle de stock sur le terrain ; et enfin la mise en place d'une cellule de veille du suivi du marché.

A partir des outls obtenus, les agents devraient être en amont et en aval pour prévenir les pénuries de stock, en collectant les donnés du marché, les remonter vers la tutelle, de sorte que les décideurs puissent avoir une politique qui permet justement de veiller à ce que sur le plan national les produits soient disponibles et à des prix acceptables.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon