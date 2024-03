L'Onep laisse planer le risque d'un arrêt de travail

L’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP), à travers une déclaration consécutive à l’incident "majeur" survenu le 20 mars 2024 sur la plateforme de Becuna du site offshore Tchatamba de la société Perenco, revient sur les causes " probables " de l’accident qui a fait, en rappel, 5 morts, et envisage certaines actions vendredi prochain.

Les causes probables de l'incident sont liées, peut-on lire sur le document mis à la disposition des médias, à la " perte de contrôle sur un puits éruptif avec défaillance des barrières principales et à l'hésitation des travailleurs en emplois précaires (contrat d’un mois renouvelable au gré du superviseur workover Perenco) d’exercer leur droit de retrait face à l’imminence du danger mortel par crainte de ne pas voir leur contrat renouvelé le mois d’après ".

En hommage aux victimes de la tragédie, l’ONEP projette un arrêt de travail de deux heures vendredi prochain, de 7h30 à 9h30 sur toutes les installations pétrolières du Gabon. Et aussi une " grande marche " à Port-Gentil regroupant l’ensemble des travailleurs des sociétés du secteur pétrolier et activités connexes.

" Nous rendons hommage à nos morts car nous sommes tous en danger, et également pour dire plus jamais ça ", conclut le document signé de Guylaine Mboui Zolo Ba-Ndong, secrétaire nationale chargée de la réglementation, des relation extérieures et de la communication.

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon