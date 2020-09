Huile de palme : le Gabon tient sa référence RSPO

Le Conseil des gouverneurs de la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) vient de valider l’interprétation gabonaise des principes et critères de la norme de certification pour la production d’une huile de palme durable. C’est ce qui ressort de la conférence de presse tenue vendredi dernier à Libreville par les membres du Groupe de travail d’interprétation nationale (GTIN).

Selon les experts de ce groupe de travail, par la validation de son interprétation nationale, le Gabon dispose désormais d’un instrument de gouvernance de la filière huile de palme comprenant les meilleures pratiques de gestion responsable et durable. Cela permettra à l’opérateur engagé (Olam) de continuer dans la voie empruntée depuis son implantation dans notre pays. Mais aussi, aux possibles nouveaux investisseurs, de s’aligner avec ce référentiel, un des plus exigeants dans le secteur agricole, et mondialement reconnu dans la filière du palmier à huile.

La norme RSPO est un ensemble de principes, critères, indicateurs et lignes directrices que les pays producteurs d’huile de palme peuvent renforcer avec les lois nationales et conventions internationales. Elle permet de garantir aux producteurs une production durable et de qualité tout en protégeant le capital naturel du pays et en tenant compte des intérêts sociaux des communautés.



Jean MADOUMA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie