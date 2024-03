Hausse du prix de l’eau Andza : le DG de la Sobraga s'explique

Le ministre du Commerce, des PME-PMI chargé des Activités génératrices de revenus, Parfaite Amouyene Ollame, a reçu, le 15 mars dernier à son cabinet, le directeur général de la Société des boissons rafraîchissantes du Gabon (Sobraga) afin de s'expliquer sur la hausse des prix de certaines boissons telles que l'eau Andza et la bière Regab.

Concernant la bouteille de 1,5 litre d'eau Andza dont les prix oscillent entre 600 et 700 F CFA chez les détaillants au quartier, le directeur général de la Sobraga a souligné qu'il s'agit de spéculation, car ce produit devrait être vendu au prix homologué de 550 F CFA. En effet, poursuit-il, l'usine de Léconi garantit et peut même assurer une plus grande capacité de production.

Malheureusement, le problème du transport se pose avec acuité causant ainsi la rupture dans les marchés et l'augmentation du prix à la vente.

S'agissant du prix de la bière gabonaise Regab, Fabrice Bonatti a réitéré l'engagement de la Sobraga à maintenir son prix à 500 F CFA. Un prix qui demeure inchangé depuis 14 ans, a-t-il souligné.

Pour Fabrice Bonatti, si on réussit le challenge de livraison des quantités fabriquées en usine, le prix de l'eau Andza devrait connaître une baisse du coût d'achat allant jusqu'à moins de 200 F CFA.

MSN

Libreville/Gabon