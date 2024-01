Finance digitale : les acteurs de la sous-région réunis dès ce matin au Cameroun

ILS ont révolutionné le secteur de la finance en digitalisant de nombreuses solutions de paiement. Ils ont imposé de nouveaux termes et de nouveaux usages dans l'écosystème financier régional. Ils, ce sont les Fintechs, ces petites entreprises spécialisées dans le développement des solutions numériques et technologiques innovantes pour permettre la fourniture des services financiers et de paiement adaptés aux besoins des populations, notamment celles exclues du système bancaire et financier classique.

Mais malgré leur agilité dans le domaine de la finance adapté aux besoins des populations et bien qu'elles soient porteuses d'espérance pour la démocratisation des produits et services financiers, ces Fintech demeurent méconnues du grand public, des États et des Régulateurs et superviseurs bancaires et financiers de la Communauté Économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

Pis, elles sont paralysées par une absence de législation pour réguler leur secteur. Aussi pour rendre visibles pour tous ces Fintech et amorcer un dialogue inclusif avec tous les acteurs de cet écosystème — opérateurs de téléphonie mobile, Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Gimac et autres experts financiers, la BEAC organise-t-elle, le ''Cemac Fintech forum''. Un rendez-vous qui permettra pour la première fois aux différents acteurs de cet écosystème de se rencontrer, de se connaître, de partager leurs visions de l'évolution souhaitée de cet écosystème, de réfléchir et proposer, poser les lignes directrices de fondation du cadre légal et réglementaire de l'organisation et du fonctionnement des Fintechs dans la CEMAC.

Organisé autour du thème : ''Accélérer l'inclusion financière dans la sous-région'', le ''Cemac Fintech forum'' permettra dès aujourd'hui et ce jusqu'au 31 janvier prochain à Douala au Cameroun, ''d'échanger sur une meilleure prise en compte des spécificités de ces entreprises, nouveaux intervenants dans l'écosystème de la chaîne des paiements'', explique Jean-Clary Otoumou, directeur général de l'exploitation à la BEAC.

Aux termes des échanges autour de nombreux ateliers, les initiateurs espèrent proposer de grandes orientations pour l’encadrement de l’activité des Fintechs, promouvoir l’innovation et la créativité de leurs solutions dans la zone Cemac.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon