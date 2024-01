UPNR : une rentrée sur fond de soutien à la Transition

L'Union pour la nouvelle république (UPNR) a fait sa rentrée politique le 27 janvier dernier au domicile du leader de ce parti politique, Me Louis Gaston Mayila, sis à Montagne-Sainte. En présence des présidents des partis politiques de la plateforme PG 41, le président de l'UPNR et ses compagnons ont saisi cette opportunité pour affirmer leur soutien au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dont le général Brice Clotaire Oligui Nguema est le président.

"Aller ensemble avec la Transition, l'accompagner avec les moyens et l'expérience qui sont les nôtres à la condition qu'elle soit rigoureuse et vertueuse et qu'elle embrasse tout le monde", retient-on du propos de Me Mayila. Et, dans la clarification de ce vœu du leader de l'UPNR, son secrétaire général, Ruphin Ndoutoume, ajoute que les partis politiques ne doivent pas se taire ni manifester un soutien complaisant. Même analyse pour Théophile Makita Niembo, porte-parole de la PG 41, qui rappelle qu'aucun pouvoir, soit-il militaire ne peut s'exercer sans contrepoids.

"C'est-à-dire sans qu'il n'y ait d'observateurs dénonciateurs des décisions attaquables voire impopulaires." Le Dialogue national à venir est donc une opportunité à ne pas manquer. Tant ce sera l'occasion, pense Makita Niembo, pour le CTRI "de se souvenir qu'au Gabon, en plus du parti politique à l'origine de la dégradation économique, politique et sociale, il y a ceux qui se sont opposés." Mais là aussi, termine Me Mayila, "il faudra éviter de se tromper de sujet, de s'égarer dans les débats inutiles, de biaiser sur les problèmes fondamentaux."

L.R.A.

Libreville/Gabon