Environnement : le bel exemple de Yannick Ongonwou Sonnet

La Journée mondiale du nettoyage de la planète n'est pas passée inaperçue au Gabon, en dépit du contexte de crise sanitaire imputable au coronavirus. En effet, le haut-commissariat à l’environnement et au cadre de vie a mobilisé ses troupes, le 19 septembre dernier, afin de participer à cette initiative qui a un impact positif sur la biodiversité.

Lieu choisi pour cette opération de salubrité publique, le débarcadère d'Ambowe, où Yannick Ongonwou Sonnet, le haut-commissaire à l'environnement et au cadre de vie, et les ONG associées ont procédé au ramassage des sacs en plastique et autres déchets sauvages abandonnés. Lesquels détritus se retrouvent très souvent encastrés dans la mangrove qui couvre une bonne partie de la zone. "L'objectif de cette journée, qui se déroule dans 180 pays, est de fédérer toutes les énergies relativement à la problématique des déchets sauvages. Ce qui coïncide d'ailleurs avec l'ambition de la journée citoyenne instituée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba", a indiqué M. Ongonwou Sonnet.

Au-delà de la sensibilisation, il était question pour les acteurs, en collaboration avec les autorités administratives locales, d'envisager des actions pérennes permettant d'améliorer la situation dans le temps. Aussi le haut-commissaire à l'environnement et au cadre de vie s’est-il réjoui de ce que les bacs à ordures ménagères ont été mis à la disposition des foyers établis dans la zone du débarcadère d'Ambowe. Toute chose qui permettra de sauver l'écosystème menacé quotidiennement par l'action humaine.



Styve Claudel ONDO MINKO



