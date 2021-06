Eau : Poursuite des travaux d’adduction d’eau et d’électricité en milieu rural

LE ministre de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze, vient d’effectuer une mission d'inspection et procéder au lancement des travaux du Projet accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités (PASBMIR) et Programme d'urgences prioritaires, dans la province du Woleu-Ntem

LE ministre de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques, Alain-Claude Bilie-By-Nze, vient d’effectuer une mission d'inspection et procéder au lancement des travaux du Projet accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités (PASBMIR) et Programme d'urgences prioritaires, dans la province du Woleu-Ntem.

S'agissant du PASBMIR, les travaux confiés à quatre entreprises comprennent l'extension des réseaux haute, moyenne et basse tension, partant de la centrale SEEG de Bitam en direction de Meyo-Kyè, jusqu'à la frontière Gabon-Guinée équatoriale et en direction d'Eboro jusqu'à la frontière Gabon-Cameroun.

" Ces travaux connaissent un niveau d'avancement globalement satisfaisant et les délais contractuels devraient être respectés, même si des glissements d'échéances peuvent être prévisibles en raison de la crise du Covid, principalement sur les délais d'approvisionnement de matériels ", a indiqué le ministre.

Toutefois, il a relevé la non-prise en compte dans les travaux en cours, d'un nombre important de villages dans les cantons Koum-Kess et Mboa.

Quant au Programme d'urgences prioritaires, les travaux de réhabilitation de la centrale thermique et d'extension du réseau d'électricité, de même que la réhabilitation de la station de traitement d'eau potable, ont été lancés à Bikondome.

Le programme PASBMIR se déroule grâce au soutien financier et technique de la Banque mondiale et le Programme d'urgence prioritaire lancé par le gouvernement se fait sur ressources du Trésor public.



GMNN



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie