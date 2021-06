Eau et électricité : La SEEG intensifie ses extensions de réseau dans le Grand Libreville

DANS le cadre de la poursuite de ses opérations d’amélioration de la desserte en électricité et en eau potable au profit des populations, la SEEG vient de réaliser plusieurs chantiers d’extension et de renforcement de ses réseaux de distribution eau et électricité à Akanda, Libreville et Owendo

DANS le cadre de la poursuite de ses opérations d’amélioration de la desserte en électricité et en eau potable au profit des populations, la SEEG vient de réaliser plusieurs chantiers d’extension et de renforcement de ses réseaux de distribution eau et électricité à Akanda, Libreville et Owendo.

L’action globale menée par l’opérateur national à Bikélé, dans le 3ème arrondissement de la commune de Ntoum a porté sur l’extension du réseau aérien haute tension sur un linéaire de 900 mètres, la construction d'un réseau aérien basse tension torsadé de 2 700 mètres, avec rapprochement des compteurs auprès des habitations ainsi que la construction de 2 postes de transformation urbains maçonnés (PUM) de distribution publique (DP).

Afin de mieux satisfaire sa clientèle, la réalisation technique a aussi permis le déplacement du poste de transformation HTA-BT de type H61(poste 30) ainsi que le transfert sur le nouveau poste de transformation 5118 de 20 branchements existants.

Ces travaux, dont le coût total s’élève à plus de 160 millions de francs intégralement financés par la SEEG, offrent aujourd’hui de nouvelles possibilités de raccordement au réseau public de l’électricité à plus de 500 foyers.

Pionnière des habitants de Bikélé dans la zone située derrière le lycée, Louisette Andème Olui n’y va pas par quatre chemins pour saluer l’impact social lié à ces travaux. " Avant c’était pénible, mon compteur se trouvait à plus d’un kilomètre. Entre les baisses de tension et les câbles qui se coupaient souvent, on dormait dans le noir presque à tout moment. Maintenant, le compteur est sur le mur de ma maison, je suis plus que satisfaite et contente de l’action réalisée par la SEEG ", se réjouit-elle.

A Montalier-Ferme, dans le 3ème arrondissement de Libreville, les habitants étaient également en proie à d’énormes difficultés dans la fourniture en électricité, tant la prolifération des câbles anarchiques et les baisses de tension en bout de réseau étaient devenues légion dans cette zone du plus grand arrondissement de la capitale.

SATISFACTION• Pleinement investis sur ce chantier, les services techniques " Travaux Basse Tension, Branchements Neufs et Entretiens " ont procédé à plusieurs actions au nombre desquelles l’extension de réseau basse tension à partir du poste existant sur un linéaire de 450 mètres, la mise en conformité du réseau anarchique, le transfert sur le nouveau réseau des branchements non conformes existants ainsi que le raccordement d’une quarantaine de nouveaux clients.

Ces travaux, également financés par la SEEG, ont permis l’amélioration de la qualité de service pour près de 175 personnes et permettront à terme le raccordement de plus de 300 nouveaux clients.

En sa qualité de porte-parole du collectif des habitants de Montalier-Ferme, Frid Tanguy Boumbanga n’a pas caché sa satisfaction de voir ces travaux exécutés dans les délais requis : " Nous sommes très satisfaits du rendu de ces travaux et je tiens au nom du collectif à remercier tout particulièrement le directeur général de la SEEG Alain Patrick Kouma qui a mis un point d’honneur à répondre à notre cri de détresse sur les difficultés rencontrées par les populations du quartier. Aujourd’hui, je peux vous rassurer que la population de Montalier est satisfaite. Notre souhait est de voir aller à terme l’implantation des dix poteaux supplémentaires sollicités pour atteindre les compatriotes encore plus éloignés du nouveau réseau livré".



Maxime Serge MIHINDOU



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie