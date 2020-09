Dette intérieure : 100 milliards de créances douteuses annulées

C’est un véritable exploit réalisé par la task force sur le règlement de la dette intérieure. Selon ses responsables, en à peine trois mois d’activités, c’est près de 100 milliards de francs de dettes douteuses et injustifiées qui ont été annulées, à l’issue des premiers audits, portant sur la vérification sur place de pièces administratives et comptables.

Pour les responsables de cette cellule spécialisée, le gouvernement s’est engagé à apurer ses créances nationales et internationales en toute transparence. Une volonté qui nécessite, néanmoins, un examen minutieux et concerté des sommes réellement dues aux entreprises et aux organismes par l’État. "La volonté de l’État est de tenir ses engagements vis-à-vis des entreprises locales et de relancer l’activité économique, en particulier dans le contexte actuel marqué par la crise du Covid-19. Reste toutefois que, dans le cadre de la revue de sa dette intérieure, l’État doit être particulièrement précautionneux avec l’usage de l’argent public", a souligné un autre membre.