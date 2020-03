Covid-19 : Comment sauver les économies de la Cémac ?

Le ministre de l’Economie et des Finances, Jean-Marie Ogandaga, a pris part, le 28 mars dernier, à Brazzaville au Congo, à la troisième session extraordinaire du Comité de pilotage du programme de réformes économiques et financières de la Communauté des Etats d’Afrique centrale (Copil PREF-Cémac).

Cette session urgente, qui a porté sur les "incidences économiques et financières du Covid-19 sur les économies de la Cémac et esquisses de solutions", a permis aux ministres de l’Economie et aux responsables des institutions communautaires de faire le point sur l’impact de la crise actuelle sur les économies de la sous-région, et d’identifier des pistes de solution.