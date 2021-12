VIH/Sida : la gestion des antiretroviraux enseignée aux prestataires de santé du Gabon

Depuis ce lundi et ce jusqu'au 10 décembre prochain, la salle de réunion du Programme nationale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles du Gabon (PNLIST) abrite une session de formation des prestataires de santé. Venus de tout le pays, il sera question de les outiller à la gestions des stocks d'antiretroviraux(ARV) et des produits de laboratoire.

Les participants seront aussi formés sur l'importance de la collecte des données, le tout pour une meilleure prise en charge des personnes vivants avec le VIH.

''Former ceux qui gèrent le médicament est nécessaire pour éviter les péremptions, les vieux stockages'' a dit le Dr Okouyi, directrice du PNLIST.

Plus largement, il est question de faire face à la maladie, avec une meilleure stratégie de lutte contre le VIH/Sida au Gabon dont le taux de prévalence est de 4,1%. Ce qui passe entre autre par la gestion du médicament.

Aussi, la formation portera-t-elle sur le financement des ARV et le coût du traitement, l'aménagement des locaux dédiés à la pharmacie, entendu ici local de stockage des ARV et des produits de laboratoire, local de dispensation des ARV et des médicaments pour affections opportunistes.

D'autres modules de formations évoqueront l'établissement des commandes et circuit des approvisionnements avec des exercices pratiques... Il est même prévu une visite des pharmacies des CTA du centre hospitalier universitaire de Libreville et de Nkembo.

Bref, tout un programme pour lequel le Dr Okouyi espère l'assiduité des participants, afin que les pratiques dans la gestion des ARV changent ou tout au moins, s'améliorent au sortir de cet atelier.