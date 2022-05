UOB : les étudiants réclament l'ancien critère d'attribution de bourses

Et voilà que les étudiants de l'Université Omar-Bongo (UOB) sont brusquement sortis de leur torpeur ce 16 lundi mai 2022. Ils fustigent les décisions de l'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) qui à l'issue de sa récente commission aurait refusé l'allocation bourse aux bacheliers de la dernière session. Pour manifester leur mécontentement, ils ont, comme d'habitude, érigé une barrière sur la voie publique bordant l'institution, obstruant ainsi la circulation. Il a fallu l'intervention de la maréchaussée pour les y dégager.

Il y a quelques mois, le Conseil des ministres actait les nouveaux critères d'attribution des bourses au Gabon. Désormais pour les étudiants de l'Enseignement général, les critères d'attribution des bourses sont l'obtention de 10 de moyenne en classe et avoir 22 ans. Ceux de l'Enseignement technique et professionnel sont l'obtention de 10 de moyenne et 24 ans, et enfin avoir 27 ans pour bénéficier de la bourse pour ceux suivant une formation professionnelle. Seulement, il se trouve que cette pilule est difficile à avaler pour ces nouveaux étudiants.

En clair, les étudiants exigent le retour à l'ancienne mesure qui conditionnait la bourse à l'obtention du baccalauréat.

R.H.A

Libreville/Gabon