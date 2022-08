Transport scolaire : Quid de la stratégie et des équipements ?

EN écoutant le 16 août dernier le chef de l’État annoncer la gratuité du transport scolaire dans son discours à la Nation, les parents d’élèves, surtout les moins nantis, ont poussé un ouf de soulagement. Mais, gratuité rime avec déploiement d’équipements et de moyens techniques et financiers. À ce propos, le chantier est pour l’heure sur la table des ministres de l’Éducation nationale et des Transports qui ont eu une séance de travail en début semaine (Lire ci-dessus). En effet, à quelque deux semaines de la rentrée des classes pour les élèves du primaire et du secondaire, aucune cartographie n’a été clairement définie quant aux sociétés devant assurer le transport des apprenants, au personnel affecté à cette tâche et, même, au dispositif sécuritaire.

Devant cette situation, on est tenté de se demander si cette décision n'arrive pas un peu tard. Car, bien que le chef de l’Exécutif, en prenant une telle décision, entende soulager ses compatriotes aux revenus très modestes, il reste à savoir si ses ministres seraient prêts dans un délai aussi court. On se souvient que la pandémie liée au nouveau coronavirus avait déjà amené le président de la République à rendre le transport scolaire gratuit, et également que faute d’équipements et de réelle stratégie, bon nombre d’élèves n'avaient été pris en compte et laissés sur le bas-côté.

C’est dire qu’il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs, car ayant, on l’espère, appris les leçons du passé. Ce passé justement qui avait montré des lacunes chez les autorités en charge de cette question. Pour éviter toute situation de cafouillage, les différents acteurs se doivent de s’associer et jouer franc-jeu. Puisque le président de la République attend du gouvernement des résultats, il revient donc aux deux ministres concernés de tenir compte du facteur temps. Et nous voilà à jour J-11.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon