Santé : Sylvia Bongo Ondimba lance le projet "Maternités solaires "

L’étape pilote s’est déroulée hier au Centre de santé de Bifoun dans la province du Moyen-Ogooué. En présence de Ségolène Royal dont l’ONG ''Désirs d’avenir pour la planète'' a joué un rôle prépondérant dans l’aboutissement de cette initiative consistant à apporter de l’énergie renouvelable aux structures dédiées à l’accouchement, afin qu’elles ne soient plus plongées dans l’obscurité en cas de rupture de la fourniture d’électricité.

Le Centre de santé de Bifoun dans le département de l’Abanga-Bigné (province du Moyen-Ogooué), rayonne désormais. En effet, une réhabilitation entière y a été opérée par les soins de la première Dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, dont l’engagement pour l’amélioration du bien-être de la mère et de l’enfant n’est plus à démontrer. En visitant cette formation sanitaire, on peut aisément se rendre à l'évidence que, non seulement les bâtiments ont reçu une cure de jouvence, mais la qualité des services s’est améliorée et le plateau technique répond désormais aux normes. "Il y a la pédiatrie, les urgences, la médecine générale, la vaccination, la maternité, un laboratoire, une cantine, une salle pour les cas de traumatologies et leur stabilisation ", selon le responsable du Centre, Dr Biyogo-Bi-Nzola. Une ambulance a même été mise à sa disposition pour les évacuations des femmes enceintes et des cas graves vers Libreville ou Lambaréné.

Cette transformation du Centre de santé de Bifoun est le signe d’une action salutaire lancée hier par Sylvia Bongo Ondimba au bénéfice des mamans et de leurs progénitures. Il s’agit du projet " Maternités solaires ". Celui-ci fournit désormais une énergie renouvelable, notamment celle solaire, aux structures dédiées à l’accouchement, afin que plus aucune femme ne donne la vie dans l’obscurité de la nuit. Pour procéder au démarrage de ce programme de grande envergure, l’épouse du chef de l’État était accompagnée non seulement de l’ancienne députée et ministre française Ségolène Royal dont l’ONG ''Désirs d’avenir pour la planète'' a joué un rôle prépondérant dans l’aboutissement de ce projet, mais également de plusieurs autres personnalités dont le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang Ndong, des forces vives de la localité, de l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek, et celui du Gabon en France, Liliane Massala, etc.

On pouvait aussi noter la présence massive des populations de la province venues acclamer la première Dame pour cette grande initiative. "Le Centre de santé de Bifoun dispose donc désormais d’une énergie renouvelable. Il constitue le point de départ d’un projet qui fournira ce type d’énergie dans 10 maternités du Gabon. D’ailleurs, nous allons, dans les tout prochains jours, signer un contrat de partenariat avec l’entreprise ayant procédé à l’installation, parce que le relais va être pris par le ministère de la Santé. Cela a déjà été fait avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille pour le suivi de l’implantation de cette énergie renouvelable, afin qu’en cas de coupure d’électricité, les hôpitaux ne soient plus plongés dans l’obscurité ", a expliqué le ministre Guy-Patrick Obiang Ndong.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon