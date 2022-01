Santé : Le centre multisectoriel de Nkok au service de la maintenance des hôpitaux du Gabon

Le ministre de la Santé du Gabon, Dr Guy Patrick Obiang Ndong accompagné d'une importante délégation de responsables des structures sanitaires de Libreville et de l’intérieur du pays a visité le Centre international multi-sectoriel de formation et d'enseignement professionnels de Nkok. L'objectif principal étant de s'enquérir de l'offre de formation dudit établissement afin d'envisager des partenariats/conventions de stage et d'emploi pour les apprenants dudit centre dans les différents métiers supports des hôpitaux. La démarche du gouvernement gabonais étant ici d'améliorer la gestion de la maintenance hospitalière en matière de plateau technique et d'entretien des établissements sanitaires.

Le ministre Guy Patrick Obiang invite donc les responsables des formations sanitaires à miser sur la main-d’œuvre locale et investir davantage sur la maintenance préventive et curative des hôpitaux. " C'est une très bonne initiative. C'est un centre très équipé qui pourra soutenir les structures hospitalières. Cette convention permettra une collaboration étroite entre nos hôpitaux et ce centre", a pour sa part indiqué le DG dudit centre, Jean Fidèle Koumba.

R.H.A

Libreville/Gabon