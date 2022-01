Can 2021 : Au cœur d'une "fan zone" pour malentendants

SOURDS peut-être, mais pas aveugles. Muets oui, mais pas sans émotions. Un match de football aura été suffisant pour s'en convaincre, tant l'intensité du moment méritait d'être vécue avec cette frange de la population. Lecture !

CE mardi 18 janvier, le match des Panthères du Gabon a déjà débuté et le but d'Allevinah a déjà foudroyé l'équipe adverse, le Maroc, lorsque les reporters de L'Union arrivent au Centre social de Nzeng-Ayong, où réside une forte communauté de sourds.

Assis sur des casiers de bière vides, des bancs ou des chaises, tout le monde ici a le visage rivé sur l'écran géant installé contre le mur où est diffusé le match des Panthères. Le patriotisme exacerbé à outrance, chacun l’affiche au mieux de son imagination. Qui arbore le drapeau, qui d’autre, un chapeau melon aux couleurs du pays. Certains portent une écharpe ou tout juste un brassard. Voilà des personnes qui ne s'expriment pas avec des sons audibles mais qui donnent de la voix. Le football fait-il des miracles ? Il semble que oui et l’ambiance conviviale le démontre à suffisance. On discute, on se tapote pour attirer l'attention et poser une question ou deux.

Line Alomo vous fait vivre la Coupe d'Afrique des Nations chez les malentendants. C'est dans notre livraison de ce vendredi 21 janvier 2022.

