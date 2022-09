Rentrée scolaire : Couacs et retard à l'allumage

LES carillons de la rentrée scolaire 2022-2023 ont retenti hier sur l'ensemble du territoire gabonais. C'est bel et bien la fin des vacances. Mais ce retour dans les salles de classe pour les neuf prochains mois a été perturbé par quelques couacs et un retard à l'allumage. Notamment dans l'enseignement public. Les nominations toutes fraîches du personnel enseignant et administratif a eu un impact perturbateur sur cette reprise des cours. Pendant que dans le privé confessionnel, l'effectivité du retour aux enseignements était palpable, au public, par contre, l'heure était hier lundi toujours aux inscriptions et réinscriptions.

Informés, pour certains, ce même lundi par voie de presse, les responsables d'établissements étaient pratiquement introuvables sur place. En effet, la plupart semblaient beaucoup plus préoccupés à faire leurs cartons de départ qu'à s'occuper des modalités de reprise des cours. Ce dont on ne peut, d'ailleurs, pas en vouloir, d'autant qu'il faut bien céder le fauteuil et laisser l'espace aux promus. Impatients de voir la mesure de gratuité du transport scolaire traduite dans les faits, plusieurs élèves et leurs parents s'interrogeaient sans cesse à ce sujet, hier. Mais, il faudra attendre encore quelques jours pour voir se matérialiser cet important dossier. Jusque-là, aucune ligne n'est définie. Encore moins les heures et points de ramassage des élèves et les destinations.

F.S.L.

Libreville/Gabon